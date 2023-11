YouTubes plan slår tillbaka, folk installerar bättre annonsblockerare

People are scrambling to find a better ad blocking alternative. YouTube’s crackdown on ad blockers is causing users to uninstall the software in record numbers. However, an even higher number of users are instead turning to better ad blockers that won’t trigger YouTube’s warning. Some users are even going as far as to switch to a new browser.

https://www.androidauthority.com/youtube-ad-block-installs-33...

Vad säger ni om Youtubes plan att stoppa annonsblockerare slår tillbaka mot dom? Iom att Youtube är emot yttrandefrihet så är jag personligen glad.