Max Payne – ett minimalistiskt, svårmodigt mästerverk

Januari, 2024.

Det är över 20 år sedan "Max Payne" släpptes och först nu har jag spelat igenom det. "Max Payne" har alltid funnits på min radar, men ständigt lite i skymundan. Det har hela tiden dykt upp något större, något mer spännande eller mer mer som gjort att Remedys hårdkokta actionpangare ständigt halkat längre och längre ner på den där backloggen som bara växer år för år.

Men så.

Snöiga januari, 2024.

Remedy har utannonserat remakes av de två första "Max Payne"-spelen. Det går liksom inte längre att skjuta upp det hela. Det är dags nu. Det är nu det händer – 25 år försent eller så, men äntligen spelar jag "Max Payne".

"Max Payne" är så mycket mer och så mycket mindre än vad jag hade förväntat mig. Det är intet annat än ett minimalistiskt mästerverk. Likt en tidig Werner Herzog inbjuder det mig att själv pussla ihop en story som snärjer sig klaustrofobiskt runt halsen på en och som levererar gastkramande, emotionellt laddade scener som är osannolikt träffande för ett gammaldags lågpolygonspel från 2001.

Men "Max Payne" är så mycket mer än bara ett actionspel i film noir-skrud. "Max Payne" tar inga fångar, tänder på alla cylindrar och brinner snabbt och passionerat innan den hårdkokta thrillern tar slut lika fort som den någonsin började.

10 minuter in och jag bevittnar hur Max familj mördas i ett vansinnesdåd av ett gäng påtända knarkare. Max hittar sin bebis insvept i ett lakan på golvet. Orörlig, livlös. Stilla. Det enda livstecknet i rummet, det enda som rör sig, är vaggvisan från ett smyckeskrin som aldrig tycks sluta snurra. Max fortsätter in i sovrummet där han hittar sin fru liggandes på sängen. Död hon också, så klart. Utan minsta ord eller ljud är det ändå så känslosamt, så uppenbart. Tystnaden är ljudet av en människa som går sönder.

Under spelets gång hinner Max urskillningslöst seriemörda hundratals kriminella. Ibland stöter han på svårt nedgångna knarkare i något sunkigt, smutsigt hörn. Max avrättar dem också.

"Max Payne" är ett brutalt spel, kanske ett av de värsta jag spelat. Max är varken en hjälte eller antagonist utan svävar någonstans i mellantinget däremellan. Han är så mänsklig, men samtidigt också ett livs levande spöke. Själsligt urholkad och genomskinlig med ett yttre som avspeglar en söndertrasad man helt utan hämningar. Dammen har brustit och han är Michael Douglas karaktär D-Fens i "Falling Down" – fast i ett isande kallt New York snarare än soliga L.A. Filmreferenserna smattrar hejdlöst likt de tomma patronhylsorna som slår i backen från Max otaliga eldstrider.

"Max Payne" är också repetitivt och svårtytt. Eftersom det helt saknas ljud och mellansekvenserna utgörs av tysta stillbilder vet jag fortfarande inte ens hur Max låter. Men det är OK, min egen fantasi dramatiserar fram bättre replikskiften än någon röstskådespelare någonsin skulle kunna. Även bandesignen får mig att stanna upp ibland och jag vet sällan vart jag ska när det är dags för problemlösning. Det enda jag hör är ljudet av Max avsågade hagelgevär som släcker liv efter liv. Ljudeffekter som är lika kalla, opersonliga och ensamma som de ekande fotstegen i "Myst" och "Riven".

"Max Payne" är mörkt, stilla och kusligt. Ödsligt, närapå. Stundtals svårt. Döden kommer fort och obarmhärtigt i bästa "Dark Souls"-anda, men det här var innan "Dark Souls". Som tur är finns quickload-knappen alltid nära till hands, åtminstone i Windows-versionen. Max knarkar smärtstillande som om det inte fanns någon morgondag – möjligen kan det förklara hans konstant skitnödiga blick. Jag tänker att i ett spel fyllt till bredden av offentliga toaletter så är det märkligt att han aldrig sätter sig ner, andas ut en stund och slappnar av. Istället sitter den där förstoppade minen som fastklistrad, från början till slut. Som pillertrillarsimulator är det här en briljant djupdykning ner i en mans trasiga psyke. Max slaktar knarkare helt utan anledning, möjligen som en metafysisk kommentar till hur hans urholkade inre för varje mord vittrar honom sönder inifrån. Detta knyts samman med Max surrealistiska drömmar, som skrämmer mig med psykedeliska mardrömsnivåer där vi bevittnar en människa förinta sitt självaste ego, inifrån.

Max dödar sig själv själsligt och innerligt, kula för kula. Max må fortsätta existera rent fysiskt, men hans inre vandrade vidare för länge sedan. De trippiga drömmarna är en kokande kittel fylld till kanten av ångest, ånger och en desperat kamp på något som skulle kunna kallas för rättvisa. Max återupplever hur han hittar sin döda familj igen och igen och ibland är det han som är den skyldiga. Han famlar runt i mörkret, upplyst av ett spår av blod och till tonerna av plågade barnskrik och den där förhatliga vaggvisan som aldrig slutar spela aldrig slutar spela aldrig slutar ...

Det är tungt och mörkt på ett sätt som många mer visuellt makabra 18+-titlar bara kan drömma om. Max är dödens ängel, utsänd av Ingen för att göra upp med New Yorks undre värld och den depraverade realitet som döljer sig där. Hur, frågar du? Genom mer våld, så klart. Max bekämpar eld med eld för han vet helt enkelt inget annat.

"Max Payne" spårar ur så fort och rejält, lika snabbt som denna text du läser just nu. Vad som börjar som en hårdkokt film noir likt klassiker som "Kvinna utan samvete" eller "Riddarfalken från Malta" fallerar snart ner i fullständig galenskap. Jag chockas över hur fort och sömlöst inledningens true crime-estetik passerar vidare in i ockultism och djävulsdyrkan. Helvetets portar är på vid gavel i New York och Max är på väg in, lika orädd och skjutglad som Doomguy i "Doom".

Det är ungefär där och då det klickar för mig – "Max Payne" är mest film noir bara på ytan. Det som döljer sig i storyns undertoner är ren och skär psykologisk skräck, en hänsynslös historia som utspelar sig i ett snöstormigt New York lika dimmigt och ödsligt som självaste "Silent Hill". Det här är inte världens huvudstad så som du och jag känner den, nej, det är inte fullt med folk, trafik och puls. Istället är det helt tomt. En perverterad, spegelvänd version av ett metropolis känt för just precis allting utom just tomhet och livlöshet. Stan känns fortfarande trång och kvävande. Men det beror mer på att nivåerna är små, de flesta dörrarna låsta och byggnadernas fönster liknar mest av allt svarta hål som rör sig utom världens existens och logik.

Är staden ens på riktigt, funderar jag. Är något på riktigt i denna nedåtgående spiral av galenskap? Max slår på teven. En rosa flamingo pratar om att äta köttet av fallna änglar, eller något sådant. Flamingon pratar baklänges – inbillar jag mig – likt The Man from Another Place i "Twin Peaks". Det är något obehagligt och som gör en illa till mods av att befinna sig på platser som är tomma när de borde vara fulla. En ekande tom tunnelbana, ett syndens näste utan varken kunder eller prostituerade. Gatorna är mer öde än under de allra mörkaste dagarna under corona-epidemin. Det finns något uppenbart Lynchianskt över bildspråket. Jag ser vardagliga platser i ett icke-vardagligt sammanhang. Det känns inte rätt. Ibland blir jag snurrig och inbillar mig att jag hamnat i en livs levande feberdröm, likt Suzy Bannion i Dario Argentos gamla mästerverk "Suspiria".

Jag är ungefär sex timmar in och i spelets avslutande kapitel då jag får reda på att "Max Payne" har en ljudbugg i moderna operativsystem. Aha! Det är därför min Max varit så tyst hela tiden. Det är därför presentationen känts så sparsmakad, så bokstavligen lågmäld. Det är anledningen till att jag fått gissa mig till vad som händer och varför polisbilarnas bländande sirener varit så olycksbådande tysta. Men vid det här laget hade jag vant mig vid den frånvarande ljudbilden, vid det här laget hade det blivit en del av spelupplevelsen för mig.

Jag tittar på en let's play på Youtube. Oj. Max pratar, ju! Och tydligen är det fullt med stämningshöjande musik, dialoger och röstsatta mellansekvenser.

Jag tvekar ett litet tag. Vill jag börja om med ljudpatchen installerad? När hela storheten med "Max Payne" för mig varit just minimalismen och att jag fått slutleda mig till min egen historia med hjälp av fragment av fragment... Vill jag då rasera allt detta och förvandla min film noir-stumfilmsklassiker till en mainstream-action av dussinsnitt?

Nej, det vill jag ju inte. Tanken känns bara för deprimerande.

Så.

Jag spelar vidare.

Max Payne är tystnaden själv och jag fortsätter lägga mina egna pusselbitar till storyn, allt i min egen takt. Plötsligt är vi på ett nedgånget hotell, Max och jag. Sedan en teater, eller är det ett gotiskt slott? Sedan en sväng ner till något lastfartyg i New Yorks hamn. Plötsligt tar storyn en högergir ner i djävulsdyrkan, med ett kapitel vars scener för tankarna till den stora finalen i Roman Polanskis blodisande "Rosemarys Baby". Jaha. "Max Payne" är för mig en märklig historia, en gåta eller enigma med platser som inte verkar höra samman men som ändå på något sätt gör just det.

Jag vet inte riktigt vad som pågår, men jag skulle inte heller vilja ha det på något annat sätt. När den sista skurken fallit efter en seriemördar-rampage utan dess like är det bara en fråga som återstår, när pistolskotten äntligen tystnat... Är det min tur nu?

Men frågan är på sin höjd retorisk. Visst kan det inte sluta här, så här? Publiken vill ha mer, deras blodstörst omättlig. Istället för att ge Max ett värdigt avslut snurrar våldskarusellen vidare i uppföljarna. The show must go on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on