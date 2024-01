ZX Touch Spectrum bärbar konsoll

Vad tror ni om nya bärbara konsollen ZX Touch?

ZX Spectrum 48K/128K bärbart måste ju tilltala de flesta oss oldskool-gamerz.

Tänk att kunna spela Jet Set Willy, Manic Miner, och Skool Daze sängliggande eller på resande fot.

Men 2711kr inkl frakt, är det för dyrt?

Några försök har gjorts tidigare, som tex Sinclair ZX Spectrum Vega+

Andra säger att ZX Spectrum emuleras bäst på gamla Nintendo DS XL som man ibland kan köpa för runt en femhundring begagnat.

Spectrum bärbart som laptop med batteri är också intressant.

Hur mycket vill du betala för en bärbar Spectrum?

Features:

7″ touchscreen display (1024×600 resolution)

8 tactile buttons

Analog joystick

48k/128k ZX Spectrum emulation

Built-in games

Full virtual ZX Spectrum keyboard

Saving/loading game positions

SD card slot for external game storage

WiFi ready*

AY/Beeper sound mixer

ULAplus™ colors

3000mAh battery

Up to 6 hours of gaming on a single charge

Power supply: 5VDC/1A (USB-C)

Länk: https://zx-touch.com/

Kan köpas från Tyskland för 238 euro:

https://www.sintech-shop.de/en/retro-commodore-sinclair-atari-etc/sinclair/zx-spectrum/zx-touch

Unboxing ZX Touch:

ZX Spectrum Vega+:

ZX Spectrum Laptop: