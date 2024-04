GOTY - Årets Spel (podcast)

Skrivet av denkaforss: GOTY - Årets Spel En podcast där vi ständigt är på jakt efter årets bästa spel. Vi testar och recenserar det mesta som släpps och tar även upp en del nyheter som vi tycker är värda att diskutera. Vi är också väldigt intresserade av teknik och är inte sena med att testa de senaste konsolerna och tillbehören.

Höjdpunkten är såklart slutet av varje år där vi gör var sin topplista med årets 10 bästa spel men också topplistor inom olika kategorier.

Hoppas ni vill hänga med oss på jakten! Podden startades 2021 av Anton och Emil men då med fokus på dels tv-spel men också film, tv-serier, böcker och anime.

Efter cirka 50 avsnitt valde grabbarna att lägga allt fokus på spelen och det blev en välbehövlig nytändning.

Under hösten 2023 valde man att göra GOTY till en trio när man tog in Dennis som poddens tredje medlem. Tack vare hans förkärlek till Nintendo och de japanska rollspelen kallar vi nu podden för GOTY 3.0 då den täcker fler spel än någonsin. Hoppas ni vill spana in podden!

Den finns tillgänglig i princip överallt där ni hittar poddar men också via länken nedan för den bekväme:

GOTY - Årets Spel

GOTY har under de senaste 1-2 åren seglat upp som min absoluta favorit när det kommer till Spelpoddar. Precis som föregående talare så gillar jag verkligen hur vitt skilda ni är varandra när det kommer till spelsmak och sedan du kom in så tycker jag att podden nått än högre höjder (plus i kanten för JRPG kärleken). Ofta väldigt bra sammanfattningar när det kommer till nyheter osv också vilket gör att det ofta blir ett enkelt val att välja just GOTY när man har ont om tid.

Keep it up!