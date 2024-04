Är spelkonsolen på väg mot sitt slut?

Skrivet av Kazutoyo: Runt 2006 så visade Nokia mobiler med TV-ut och deras N-Gage 2.0-plattform där man digitalt köpte och laddade ner spel. Nu floppade ju N-Gage och N-Gage 2.0 ganska så hårt, men det känns ändå närmare 2 årtionden senare att det fortfarande kan vara framtiden för spelandet. Men spelen behövs för att det ska ske, inte många idag skulle köpa en kontroll för att spela på TVn via mobilen som konsol. Gå till inlägget

Det kanske var sånt här som sköt upp den framtiden såpass länge.

"Nokia closed their DRM activation service, leaving customers unable to reactivate their purchases in the case of a device format or software update. No transition of their purchases was made to the Ovi store, and no compensation was given because, according to support staff, software purchases are only supported for one year."

Så, tack Nokia!

Hursomhelst så skulle ju många mobiler kunna vara rätt bra spelmaskiner idag. Problemet med kontroller och TV-koppling är bara att det inte finns någon standard för det. Eller för många möjligen.

Men även om det funnits så är det nog inte många som skulle orka koppla upp den ändå. Folk mest orkar ju inte docka Switchen liksom, där allting är färdigt.