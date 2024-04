Min (snabba och smärtsamma) resa runt Nordschleife i Assetto Corsa Competizione

Denna text bygger lite på att den som läser känner till Nordschleife till en viss mån. Annars kan man gå miste om vissa delar av banan som jag inte beskriver i mer än namn.

Intro

Den första april i år så släpptes Nürburgring Nordschleife till Assetto Corsa Competizione (ACC from here on out). När jag såg det tänkte jag att det var ett skämt. Nästan varje vecka kunde man se någon fråga om denna bana till ACC på steamforumet sedan spelet släpptes 2018. Svaret var alltid det samma: Banan körs inte av någon av SRO's GT-serier och kommer därför inte finnas till spelet.

Jag hade gömt mig under en sten från ACC under ett tag. Gått vidare till andra gengrer och spel. Så jag hade inte sett teasern eller läst diverse forum att det var på väg. Men mycket riktigt, Nordschleife hade släppts till ACC, det var inte ett skämt.

Jag hade ett tomrum på racing-fronten efter jag kört mig less på EA WRC. Så jag tog upp min plånka och kastade mina pengar på steam, i retur så fick jag hem både Nordschleife och GT2 packet. Jag fick där och då en plan... Jag ska erövra Norschleife, eller det gröna monstret, the green hell. Kärt barn har många namn.

Min plan, eller mål kanske är rätt ord. Var att April 7 kunna sätta mig ner och köra ett race på 2 timmar på ett stabilt och säkert sätt i en BMW eller Bentley och i alla fall kunna hålla min plats mot en AI på omkring 95%.

Med det sagt, jag kan köra bil. Jag är inte bäst på det. Jag har ingen simrig och har mest körtid i Euro/American Truck Simulator. I skrivande stund så har jag nästan 250h speltid i ACC sedan early access 2018, det är inte mycket racing per år som inte är rally.

Norschelife hatar jag... Gillar inte banan, onödigt lång, smal. Krånglig... Har minnen från när jag hade ett Xbox360 att jag hade ett spel (kan det ha varit första Forza?) som hade delat upp banan i sektioner och att jag gillade sektionerna men inte hela banan. Jag klarade aldirg av hela banan även om jag kunde glida runt alla sektionerna utan problem.

Screw it! Detta ska ske... Men jag kunde inte börja förrän torsdag... Under veckan så kollade jag mest in alla nya bilar i ACC jag inte sett tidigare och började ladda hem liveries... Ska man krasha så ska man i alla fall se bra ut medan man gör det. Jag har även slängt igång videor om banan i ACC, inte för att lära mig banan utan för att få se den.

Resan börjar

Torsdag kommer och jag pluggar in min T300RS GT Edition. Googlar fram inställningar för force feedback och ordnar mina knappar så att de är som jag vill ha dem.

Den banan jag kört mest i ACC är Zolder, Belgien. Bra ställe att känna på vattnet. Sätter mig i en Porsche 935 GT2. Banan sitter fortfarande i ryggmärgen men bilen... Som att köra på is... Sätter mig i en GT3 bil som ska ha bättre aero och grepp. Det funkar inte, ryckigt och känns horribelt... Har bara kört rally de senaste åren på datorn och körstilen har bitit sig fast.

Den första halvtimmen gick åt att bara komma in i GT3 racing igen. Jag inser att jag är på nivån jag var sist jag körde Zolder. Inte världsbäst men stabil och säker. Att vara snabbaste som finns varken var eller är mitt mål, så det duger. Jag har inga planer att gå online med min racing.

Du har läst så här långt, bra jobb att ta dig igenom mitt rabbel, gå och ta något att dricka. Hydrate.

Tackla Nordschleife

Dags att tackla Nordschleife, vart ska jag börja?

Hoppa in på banan själv och köra varv efter varv efter varv. Det hade jag gjort om det var IRL....

Kolla på en trackguide som pekar ut bromspunkten och varje apex? Då lär jag mig köra som dem, men inte lär mig inte banan.

Har tidigare känt och upplevt att lär jag mig banan och köra riktigt fort på den ensam. Då har jag inte en chans med andra bilar på banan. Jag ser inte bromspunkten, en bil i vägen för min rutt. Rälsen jag lärt mig följa är blockerad och det känns som om jag måste lära mig banan igen fast med andra bilar ivägen.

Jag sätter upp en mall för hur jag ska köra medan jag lär mig banan.

20 Min race (blir 3 varv racing).

Start 20.00 och x6 tid hastighet Så målgången blir 23.00 ACC är underbart med ljus från mörker.

Väder, molnigt och en variation på 50%. Det kan bli regn eller soligt under racet.

Lite samma idé där. Jag vill lära mig banan, inte ett soligt Nordschleife med perfekt väder. Bra idé... kanske inte, men roligt.

Efter hela kvällen på torsdag stängde jag ner omkring halv ett på natten.

Antal varv på Nordschleife: Okänt

Antal restarts pga krasher: Fler än vad jag vill erkänna

Fullbordade race: 1...

Jag lyckades hålla samma tempo som AI (80-85%) GT4 i en GT2a, var av banan några gånger och skrapade lacken.

Jag kände mig både besegrad och som om det blir bra framsteg. När jag började så var jag av och in i väggen nästan direkt jag kom ut från racingbanan och in på "Nordan". Men mot slutet kunde jag ganska säkert ta mig till första karusellen. Men vägen efter det och är frustrerande. Hittar inte rytmen, missar apex och då är de nästa två-tre kurvorna körda. Antingen tappar jag all fart för att bromsa ner eller så byter jag ut min rörelseenergi med väggen och får digitalt ont i utbyte.

Fredag, hade så gott som hela dagen på mig.

Antal varv på Nordschleife: Minst 20 fullbordade iaf... Men sällan mer än 2 på rad

Antal restarts pga krasher: Jag kan inte räkna så högt, leave me alone...

Fullbordade race: 2!

TVÅ! Sug på den! Två fulla race... Fortfarande inte stabil, men jag kan börja ta mig i mål. Sektionen mellan karusellerna hånar mig. Jag tror jag har rytmen, rätt plats, rätt hastighet. NOPE. För snabb och jag glider av banan. Tar lite för tät sväng och studsar på kurben.

Men jag lyckas ta mig i mål som femma i GT3 klassen med en AI på 88%, det var inte vackert men jag var stolt. Det blev en fistpump och blinkande med helljusen när jag korsan mållinjen. Det kändes så bra.

Efter det så började jag pressa hårdare, vilket leder till fler krasher medan jag förfinar min racinglinje och hittar senare bromspunkter. Men min tidigare målgång höll uppe min moral.

Lördag. Igen, hela dagen för ACC och nordsschelefifheie (det är så det stavas, look it up!).

Jag börjar spela in mina race, idén att dokumentera min resa kommer till. Men det är inte mycket att se. In i väggen där, av banan här. Kolliderar med den bilen. Så många omstarter... Så det blev inte mycket video egentligen, slängt väldigt många gigabyte.

Nasder pressar lite för mycket med en tung Bentley och däck som är lite för kalla

Man ser tydligt att min linje är värdelös, verkligen all over the place. Samtidigt som jag ser bilen långt fram så känner jag att jag kan komma ikapp den. Bara lite snabbare, vilket blir långsammare i längden. Fokus måste ligga på mitt egen race, för att komma först i mål så måste jag först komma i mål.

Det lilla hoppet som finns. Jag har haft så många problem. Jag tog en Nissan GTR över hoppen, bottnade ut och började skutta fram. Inga hjul i backen betyder ingen broms eller styrning. Rakt in i väggen Men jag klarade mig bättre än AIn i mitt senaste race. Detta skedde framför mig och jag hann tänka "Det var det här racet..."

Hoppa rakt med bilen, or else...

Man ser det inte i videon, men jag var en bil bakom. Jag tror jag var i luften när jag såg bilen på bredden framför mig.

Det är lördagkväll. Har spenderat onödigt länge med att skriva denna text, lutande över min ratt som fortfarande är in-pluggad och så fort jag skrivit klart denna så blir det ett sista race för kvällen, jag behöver en paus...

Blev inte så mycket racing som jag först tänkt denna Lördag. Det är varmt och svettigt att köra även om jag bara sitter framför datorn. Kämpa mot min rätt svaga force feedback, det är inget direct drive men det känns. Mina händer är svettiga och jag har inte lika bra grepp runt ratten.

Min körning... Så mycket bättre. Jag kan se mig själv att imorgon eftermiddag eller kväll kunna köra ett två timmars race och ta mig i mål. Kanske inte först men inte heller sist. Men mitt mål var att kunna köra säkert och stabilt. Då kan framtiden bara göra mig bättre. Få bort mina lite långsammare linjer mot snabbare linjer, just nu är min fokus på överlevnad.

Anyways, här är slutet på mitt senaste race, jag kör en Mercedes från 2020. Det började regna i mitten på varv två och med mörker på ingång. har två bilar framför mig, jag tänker om de kör in i depon för att byta till regndäck så hakar jag på. De ser ut att vara på väg in men svänger undan innan, så jag gör samma sak. Regn, mörker och slicks... Drar upp min ABS och traction control några steg och drar ner mitt tempo. Överleva är viktigast, de får köra ifrån mig. Jag ska i mål, nothing more, nothing less. Synd nog spelar jag inte in konstant och har ingen kompetens med att klippa videor, så det blir raw and ugly. Men vid stunden kändes detta episkt. Lite som en episk bossfight. Så jag slänge igång min screen capture.

Denna video börjar någon kurva innan flat-out sektionen innan första karusellen och tar oss i mål.

Mörker och regn

Visste inte om det men regnet hade börjat lugna ner sig och banan torka upp, Men jag var försiktig, jag skulle i mål...

Är min resa runt Nordschleife klar? Nej. Jag har hela söndagen kvar och mitt två timmar race som grand finale. Men skriver jag inte detta nu, så blir det aldrig gjort.

To eventually, maybe and probably cont inued.

Nasder out!