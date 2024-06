Årets Playstation event Days of Play är igång med fin fina erbjudanden

Årets days of play kommer med en hel hög av fina deals på fysiska utgåvor av spel.

Här är några bra deals jag hittat idag genom att kolla runt lite. Observera jag listar bara PS5 titlar i denna tråden.

Rise of Ronin

NetOnNet: 399 kr

https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/playstatio...



Dustin:399 kr

https://www.dustinhome.se/product/5011368198/rise-of-the-roni...



Assassins Creed Mirage

webhallen: 299

https://www.webhallen.com/se/product/361711-Assassins-Creed-M...

power: 299

https://www.power.se/gaming/playstation/playstation-spel/assa...

Last Of Us 1 Remake

Power: 349 Kr

https://www.power.se/gaming/playstation/playstation-spel/the-...



Last Of Us 2 Remaster

Webhallen: 299 kr

https://www.webhallen.com/se/product/367014-The-Last-of-Us-Pa...

NetOnNet: 299 kr

https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/playstatio...



Lords Of The Fallen

Webhallen: 229 Kr

Webhallen länk

Spider Man 2

Power: 349 Kr

https://www.power.se/gaming/playstation/playstation-spel/marv...

WebHallen: 349 Kr

Webhallen länk