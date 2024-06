Krönika - En Förlorad Era av Upplevelser och Belöningar

Denna korta krönika är mest skriven för att reflektera över dagens spelvärld, främst med fokus på online-spel, där battle pass-modellen dominerar. Detta är något jag tänkt på över de senaste åren och bara fick lust för att skriva av mig på idag...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Battle pass har snabbt blivit standardmodellen för monetarisering i många moderna spel. Spelaren betalar en summa för att få tillgång till en ström av belöningar. Antingen betalar man en större summa och låser upp fler belöningar på en gång, eller så börjar man från början och behöver sedan bara lägga ner tid för att låsa upp belöningarna. Man får erfarenhetspoäng eller dylikt bara av att spela, och det enda som påverkar om du låser upp saker är hur mycket tid eller pengar du har att lägga på spelet.

Så har det inte alltid varit. Jag tänker ofta tillbaka till spel som Call of Duty: Modern Warfare 2 eller Halo 3. Där fick man belöningar baserat på vad man gjorde i spelet. Svårare prestationer belönades med bättre och snyggare skins. Såg man någon med ett guldfärgat skin till sitt vapen i Call of Duty, fick man respekt för den personen eftersom det krävdes skicklighet för att låsa upp det. Det gjorde att man själv ville ha de skinsen och gav en anledning att spela spelet för att jaga de svåra skinsen eller belöningarna och sedan stolt visa upp dem i spelet.

Det var också en stor grej som gjorde World of Warcraft så kul. Tidigare var det svårt att klara raids, och alla kunde inte få den bästa utrustningen. Ville man se de sista bossarna räckte det inte att bara hoppa in i en slumpmässig grupp. Man fick slita och träna tillsammans med sin guild för att nå slutet av den senaste raiden. Sedan kunde man stolt visa upp sitt gear i storstäderna medan andra skrev och frågade hur man fått det. Jag minns när jag var först på min server i World of Warcraft med att få Mimiron's Head i Ulduar. Alla samlades runt omkring och ställde massor av frågor om var man fått den. Jag skulle kunna rada upp många exempel som detta. Jag tror många som spelade under den tiden själva varit med om liknande saker.

Sådant gav spelen en mening. Man ville lägga tid för att få de där flashiga belöningarna. Idag tröttnar jag snabbt på spelen då man bara ser en XP-bar som långsamt klättrar uppåt för att få någon häftig belöning, samtidigt som det inte krävs något av mig som spelare förutom att jag spelar spelet.

Jag förstår att battle passes är här för att stanna, bolagen tjänar för mycket pengar på dem. Men om fokus ändrades från att bara vara hjärndött spelande till att istället ge utmaningar eller achievements att jaga efter, skulle dessa achievements kunna låsa upp de häftiga belöningarna. En sådan ändring hade gjort en stor skillnad för en spelare som mig, som gillar utmaningar.

Jag längtar tillbaka till att behöva anstränga mig och få utmaningar. Det är det som gör spelen så bra. Jag hoppas att vi kan hitta tillbaka till denna gyllene spelålder innan battle pass.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det var det jag ville skriva av mig på just nu, dela gärna med era egna spelminnen av svåra belöningar!