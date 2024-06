Xbox Game Pass - Juni 2024 - Part 2

Juni har gått in i andra halvan av månaden och således är det dags för fler spel till Xbox Game Pass! Den här omgången bjuder på fotboll med EA Sports FC 24, lägligt så är i EM-tider, då det ansluter till EA Play och XGP Ultimate. Det blir också tidsslukare som My Time at Sandrock, rymd-rpg med Keplerth, basbyggar-RPG med Robin Hood-Sherwood Builders och en återvändare till tjänsten i form av SteamWorld Dig 2 som också drar med sig sin föregångare SteamWorld Dig av bara farten.

Första omgången spel för juni hittas här: Xbox Game Pass - Juni 2024 - Part 1

Nya titlar:

My Time at Sandrock (19 jun, konsol+PC+cloud)

Keplerth (20 jun, PC)

EA Sports FC 24 (25 jun, konsol+PC+cloud)

SteamWorld Dig (26 jun, konsol+cloud)

SteamWorld Dig 2 (26 jun, konsol+PC)

Robin Hood - Sherwood Builders (27 jun, Series X|S+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 juni: Fifa 22, F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Sword and Fairy Together Forever. Den 5 juli: Cricket 22.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips