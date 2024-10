X-Files S2 E7 – Var FAN är Scully!?

I senaste avsnittet är Scully borta! Och Mulder är galen! (well, mer galen än vanligt...)

Efter att Scully förts bort av militären eller utomjordingar och är spårlöst försvunnen träffar Mulder Scullys mamma på en parkbänk i Washington. De tittar lite på Scullys halsband med ett kors och Mulder tycker det är skumt att hon bär på ett sådant eftersom hon är en sådan "skeptiker", men Scullys mamma säger att hon fick det av henne när hon var 15. Mulder vill lämna över det till Mamma men Mamma säger dramatiskt att han själv ska lämna tillbaka halsbandet till Scully när han hittat henne. Mulder nickar och åker sedan till Los Angeles för att jaga vampyrer.

Innan avsnittet är slut har Mulder infiltrerat ett gäng mördarvampyrer och även fått till det med en vampyrtjej, medan hennes pojkvän står utomhus och tittar in genom ett fönster (I shit you not). Allt slutar så klart med (SPOILER) att alla sprängs i bitar (förutom Mulder) och inga bevis för att det finns vampyrer återstår, Classic X Files style!

Efter att ha sett en och en halv säsong kan jag nu konstatera, återigen, att Mulder är spritt språngande galen. Han borde nog låsas in tillsammans med resten av alla X Files-freaks.

Inom loppet av 2-3 avsnitt har Mulder totalvägrat direkta order av sin chef (och belönats med att X Files återöppnats??), nästan kvävt ihjäl ett vittne för att han lackade ur SAMT fått en misstänkt att brinna upp i en häktescell fastän han VISSTE att detta skulle kunna ske. Han har under pistolhot tvingat en vakt att få åka linbana och nästan slagit ihjäl sig på kuppen, samt somnat framför ratten och med en hårsmån undvikit att krocka med en lastbil (han är stolt över att han jobbar hela natten lång). Och detta är bara det jag MINNS, på rak arm. Vilken karl! Vilken värld!

Jag har inte mer kunskaper om hur polisen jobbar än att jag sett "The Wire", men något säger mig att denne man borde blivit av med FBI-brickan för länge sen. Nästan alla hans utredningar slutar i att de är "inconclusive" då hans misstänkta oftast dör eller försvinner spårlöst. Hur kan denne man få fortsätta sitt vansinniga korståg efter utomjordingar i 90-talets USA!? FINNS DET INGEN RIM OCH RESON, LÄNGRE!?

Jag kan inte begripa att jag tyckte den här serien var legit genomtänkt och lite läskig på 90-talet. Tiderna förändras! Men underhållande är den, i alla fall. Mulder keeps on being Mulder.

X Files S2 E7 – Var FAN är Scully!? 3 Bra + Mulder living the life! + Batshit crazy plot... som vanligt - Inget, eller ingenting, verkar kunna stoppa Mulder - Var FAN är Scully!? Det här betyder betygen på FZ