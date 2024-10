Krönika: World of Warcraft två decennium senare

Vad händer med en spelvärld efter tio expansioner? Monstertarzan tänker högt!

Vi närmar oss 20-årsjubileet för World of Warcraft, och trots att jag lovade mig själv att lägga spelet på hyllan, dras jag tillbaka varje gång en ny expansion släpps. Men ändå... den där gamla magin vill inte riktigt infinna sig längre.

När Blizzard först annonserade Classic var det kanske lätt att håna J. Allen Bracks klassiska citat: "You think you do, but you don’t." Men ibland undrar jag om han inte hade rätt på sätt och vis. Vanilla World of Warcraft har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta, och Classic likaså när det begav sig. Men ju längre vi rört oss bort från det och vidare mot Retail, desto mer vilsen har jag känt mig. Redan i WotLK Classic blev det påtagligt, vilket förvånade mig.

I det som idag kallas för Retail i folkmun finns det en frihet som inte går att bortse ifrån. Utöver den senaste expansionens innehåll kan du göra det mesta – utforska gamla zoner, dungeons och raids, achievements, samla husdjur, eller skräddarsy din karaktär ner till minsta detalj. Det är som en gigantisk nöjespark, där varje attraktion lockar med något nytt och spännande, oavsett om du är här för att samla, raida, PvP eller bara utforska världen.

World of Warcraft har aldrig varit vackrare både i ljud och bild men jag har svårt att njuta.

World of Warcraft har aldrig varit mer styrt, men å andra sidan också aldrig mer splittrat. För nya spelare eller de som hoppat av under resans gång, kan catch-up-mekanismer hjälpa. Men trots dessa hjälpmedel känns spelets värld som ett lapptäcke av avskilda expansioner. Varje ny del bygger på den senaste, men kopplingen till tidigare äventyr blir allt svagare. Det känns mer som att varje expansion står för sig själv än att de bildar en sammanhängande värld. Karaktärer kan hoppa från zon till zon, expansion till expansion, utan att någonsin känna att de tillhör någon del av världen.

Och så var det själva gameplayet. Retail, det moderna World of Warcraft, är betydligt rappare, mer bombastiskt och med omedelbar tillfredsställelse – precis som moderna spel tenderar att vara. Den nya spelstilen innebär också ett mycket högre tempo, ett överflöd av förmågor, passiva effekter och talangpoäng. Det är svårt att hålla reda på alla synergier och vad allt gör. Stridstext i hundratusentals som överlappar varandra, hög APM (Action Per Minute) och effekter som exploderar. Till slut orkar jag inte mer. Jag tappar fokus och mening, och det känns mer som att jag far omkring och spelar Whac-A-Mole snarare än att njuta av min tid, resan och världen runt omkring mig.

Hade World of Warcraft blivit bättre av en "soft reboot" istället för att stapla expansioner på höjd? Borde Blizzard riva av plåstret och börja om på tomt blad? En chans att hitta tillbaka till den där känsla som en gång definierade spelet. Eller är jag bara stollig och lever i det förgångna?

Så likt men ändå så olikt.

Jag förstår att spelet måste utvecklas för att möta det moderna klimatet och Classic finns ju trots allt där för den som vill. Ändå, att en upplevelse som idag är så dirigerad och erbjuder så mycket valfrihet också kan kännas så förvirrande och splittrad. För de som inte varit med hela vägen blir det svårt att få grepp om helheten.

Jag saknar den enklare tiden, då det var färre förmågor, synergier och talangpoäng att hålla reda på och striderna kändes mer taktiska snarare än reaktionssnabba. Där jag inte spelade ett singleplayer-spel i multiplayer-miljö, där resan var målet och världen var en sammanhållen plats.



Kanske hade Brack delvis rätt ändå – jag ville faktiskt aldrig ha strösslet och toppingen som kom efter. För mig har vanilj alltid varit den bästa smaken!