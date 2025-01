Xbox Game Pass - Januari 2025 - Part 2

Dags för januari månads andra omgång spel och nu brakar det till lite mer efter den förra omgångens lite försiktiga öppning av året. Hela 5 spel släpps direkt på release in i Game Pass-biblioteket! Först ut är uppföljaren till en riktig Game Pass indiepärla; Lonely Mountain: Snow Riders, som släpps idag. Därefter följer Yellow Brick Games debutspel Eternal Strands, ett actionäventyr i fantasysetting. Tätt följt av Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance och Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Utöver dessa dag 1-släpp så får vi också Gigantic: Rampage Edition, Shady Part of Me och Far Cry New Dawn.

Starbound, som finns på PC-passet redan, ansluter till konsol och streaming. Ytterligare 5 spel tar också klivet över till Standard: Flock, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Magical Delicacy, Tchia och The Case of the Golden Idol.

För Ultimate-medlemmar så finns lite nya perks att plocka hem till UFC 5, Throne and Liberty, War Thunder och Enlisted också.

Första omgången för månaden hittas här:

Xbox Game Pass - Januari 2025 - Part 1

Nya titlar:

Lonely Mountain: Snow Riders (21 jan, Series X|S+PC+cloud)

Gigantic: Rampage Edition (22 jan, konsol+PC+cloud)

Starbound (22 jan, konsol+cloud)

Eternal Strands (28 jan, konsol+PC+cloud)

Orcs Must Die! Deathtrap (28 jan, Series X|S+PC+cloud)

Shady Part of Me (29 jan, konsol+PC+cloud)

Sniper Elite: Resistance (30 jan, konsol+PC+cloud)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (31 jan, Series X|S+PC+konsol)

Far Cry New Dawn (4 feb, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 jan: Anuchard, Broforce Forever, Darkest Dungeon, Death's Door, Maquette, Serious Sam: Siberian Mayhem.

Xbox Game Pass

