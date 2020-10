Första trailern från träningsspelet Ring Fit Adventure till Switch var... speciell. Så till den grad att Calle fick feeling och klippte ihop en egen, förbättrad version. Glädjande nog visade sig spelet vara riktigt bra och under ett hemmasittande 2020 har spelet sålt i flera miljoner världen över.

Famitsu rapporterar att Ring Fit Adventure nu sålt i fler exemplar i de japanska butikerna än självaste The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 1 668 843 respektive 1 662 966 exemplar.

Det ska tilläggas att Ring Fit har en fördel då du bara kan köpa spelet i fysiska exemplar. Till Wii-fenomenet Wii Fit (22,67 miljoner) har Ring Fit Adventure en bit att vandra, med sina 4 miljoner (även om mätningen gjordes i juli). Klart är att Ring Fit förmodligen sålt i fler ex än vad Nintendo räknat med, och att det kommer någon form av uppföljare framöver är en lågoddsar, gissar vi.

I Ring Fit Adventure fäster du Switchens Joy-Cons i en plastring, och därefter börjar du svettas.