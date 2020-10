Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light släpptes till NES i Japan i nådens år 1990, men det var först med Fire Emblem till Game Boy Advance 14 år senare vi i väst fick vara med och kriga, i tur och ordning. Bortsett från en DS-remake av seriens första del (Shadow Dragon, 2008) har ursprunget till serien varit Japanexklusivt. 4 december blir det ändring på den saken...

...men bara till och med 31 mars nästa år. Japp. Fire Emblem gör "en Super Mario 3D All-Stars" och släpps under en begränsad tid. Vi har tvingats vänta i 30 långa år så nu är det bäst att vi tajmar releasefönstret på fyra månader, för annars kanske chansen inte kommer igen. Oh boy.

Som du ser ovan och i trailern nedan är det definitivt Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light till NES vi snackar om, men alltså för första gången i (officiell) engelsk översättning.