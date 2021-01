Innan AI gör uppror och utplånar mänskligheten kan vi fortsätta använda tekniken för humoristiska syften och på sajten 15.ai kan du låta film- och spelkaraktärer säga saker du skriver i text. Såsom att låta GlaDOS sjunga Twinkle, twinkle little star eller låta högtalarrösten från Black Mesa annonsera att det är måndag morgon.

Tekniken bakom är minst sagt imponerande och använder en rad olika modeller för att få fram sitt resultat, däribland stora resurser för orden i sig men även system som använder emojis för att tolka i vilken sinnesstämning olika fraser levereras. De skriver att man med dagens teknik kan skapa övertygande röstkloner med så lite som 15 sekunder av källmaterial.

I verktyget kan du välja både mellan film- och spelkaraktärer. Från Half-Life har du "Black Mesa Announcer" samt Gordon Freeman (lättjobbat) och från Portal hittar du kvartetten GlaDOS, Wheatley, Turret och Chell (mer humor!). Skaparna verkar gilla Valve då även ett gäng karaktärer från Team Fortress 2 finns med, men även Celeste och Persona 4. Från film- och serievärlden kan du välja mellan bland annat HAL 9000, den tionde doktorn från Doctor Who och en rad småhästar från My Little Pony.