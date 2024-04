Tomb Raider, alltså det första spelet i den moderna trilogin av Crystal Dynamics, fick under 2014 en nyversion till Playstation 4 och Xbox One som bland annat inkluderade allt DLC såväl som lite grafiska förbättringar, och framför allt stöd för Xbox Ones Kinect ...

Men pc-spelarna blev utan en definitiv version av den omtyckta rebooten – fram tills nu. Hux flux har en pc-version dykt upp, och den går lös på 200 spänn. Kruxet är att den endast är tillgänglig på Microsoft Store, som nu får anses vara en av de mindre omtyckta plattformarna att köpa spel på.

Nu ligger pc-versionen hur som helst där, och det är nog inte omöjligt att den även letar sig till Steam och Epic Games Store.