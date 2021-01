Pegi, europeiska organisationen för åldersrekommendationer för spel, har listat Telltales Tales from the Borderlands till pc, Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna. Märkligt nog står datumet 18 december 202 0 , men kanske klargör Take-Two snart hur det ligger till med en remaster.

Det är nämligen inte första livstecknet från mer Tales from the Borderlands vi fått under det senaste året. I fjol sa en källa som haft rätt förut att en uppföljare kommer att avslöjas om "några år". Någon månad senare fick vi en förmodad läckt trailer som "avslöjade" en Redux-version av första spelet, samt avslutades med den talande siffran två. Ingen rök utan eld? Hoppas!

Undertecknad menar att Tales from the Borderlands är något av det bästa Telltale skapat, och delade till och med ut högsta betyg till den fjärde delen av den episodiska sagan. Galet bra!