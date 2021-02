Människan har tränat på att tolka minsta lilla muskelspänning i ansikten under årtusenden. Förr var det en nödvändighet för att överleva, idag en tävling i att skrika "Uncanny Valley!" när digitala nunor visas upp. Epic har genom förvärvet av två företag specialiserade på digitala människor fokuserat ytterligare på just denna disciplin och till en följd av detta släpper de under året MetaHuman. Ett nytt verktyg som ska låta kreatörer skapa realistiska ansikten på timmar snarare än veckor. Kolla själv hur pass nära de är stadsgränsen för Uncanny Valley.

Du har säkert sett frukten av de två företagens tidigare arbete, där båda bland annat hjälpt Ninja Theory att blåsa liv i Senua från Hellblade-spelen och stöttat vid imponerande teknikdemon från Unreal Engine. I MetaHuman kommer du kunna välja mellan en rad olika förinställda människor, och justera en mängd olika aspekter. Från hakstorlek till hårtyp och skägg.

Detta kan du sedan animera med hjälp av till exempel Iphone-appar som använder den inbyggda tekniken i Apples kameror för att fånga ansiktsuttryck. Redan nu kan du ladda ner två exempel och latja runt med dem i Unreal Engine. Läs mer på Epics blogg.