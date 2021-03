Det blev bara ett spel för V1 Interactive, studion som startades av bland annat Halo-kreatören Marcus Lehto. I somras släppte de sci-fi-shootern Disintegration, men det lyckades inte kriga sig in i köparnas medvetande och efter bara tre månader kom beskedet att multiplayer-delen skulle skrotas. Och nu skriver studion att de packar ihop och tackar för sig.

Ett spel med potential att finna för den som ger det tid, tyckte FZ:s Jonny Myrén i sin recension av Disintegration. Han belönade det med betyget 3 – bra.

Calle pratade med den gode Lehto sommaren 2019, en tid då det fortfarande fanns mässor att åka på och folk att samtala fysiskt med. Those were the days.