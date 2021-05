8 juli är det dags för Netflix Resident Evil-tolkning. I Infinite Darkness tar sig Resi-kändisarna Leon S. Kennedy och Claire Redfield an ett nytt zombieutbrott. Serien utspelar sig några år efter händelserna i Resident Evil 4, och det hela ska tydligen vara kanon när det kommer till Resident Evil-loren.

Röstskådisarna bakom Leon och Claire är Nick Apostolides och Stephanie Panisello, som också medverkade i Resident Evil 2 2019.

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc