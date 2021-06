Sent omsider är det dags för Square Enix att bekänna E3-färg. (Hålltider här, E3-special här.) Spelen som bekräftas är Marvel's Avengers (Wakanda-expansionen), en "djupdykning" i Life is Strange: True Colors, mer om Life is Strange-remastern och Babylon's Fall. Det var på tiden.

På tal om något som är på tiden: klart störst rubrik ovan får "världspremiär från Eidos-Montréal". Redan i januari 2017 (!) skrev vi att Deus Ex pausas när Montreal-studion fokuserar på Guardians of the Galaxy. Fyra och ett halvt år senare kan vi äntligen få första glimten från spelet. En som antyder att det är just Marvels sci-fi-hjältar detta gäller är Jason Schreier. I am Groot?

Förmodligen är Square Enix sugna på en framgång med ett Marvel-spel. Det har som bekant gått si och så (läs: brakförlust) med Marvel's Avengers. Återstår att se om detta blir revanschen.

Square Enix-streamen ser du söndag den 13 juni klockan 21:15, strax efter Xbox + Bethesda.