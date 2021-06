Sea of Thieves + Pirates of the Caribbean = sant. Den 22 juli inleds säsong tre av Rares piratlir, och då gör inga mindre än Jack Sparrow och hans besättning från filmserien nedslag i spelet.

Sea of Thieves: A Pirate’s Life innehåller en kampanj fylld av uppdrag och sidospår, med berättelsen om Johnny Depps filmpirat i centrum. Givetvis finns ärkefienden Davy Jones med på ett hörn också.

Premiär den 22 juni alltså. Och kostar ingenting om du äger spelet, bara att tanka hem och börja plundra.