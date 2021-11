Koji Igarashi – en av skaparna bakom Castlevania – släppte under 2019 sitt Kickstarter-finansierade projekt Bloodstained: Ritual of the Night. Sedan dess har det fortsatt att få uppdateringar, men på senare tid har leveransen av dessa saktats ner något.

I ett blogginlägg ber de om ursäkt för dröjsmålet och säger även att de blivit tvungna att stuva om lite i tidsplanen. De vet inte när nästa uppdatering kommer att släppas, men vad de däremot vet är att den kommer inkludera en helt ny karaktär. Det är dessutom inte en karaktär från Bloodstained-världen. Istället har de haft ett nära samarbete med en välkänd partner för att inkludera deras karaktär (och en vän) till spelet.

Precis som med de andra karaktärerna kommer denna kunna utforska hela kartan, även om vissa områden och förmågor kommer att vara låsta fram tills att man letat reda på vissa förmågor. Vem karaktären är kommer de att hålla på fram tills närmre släppet av uppdateringen. I uppdateringen efter det vankas det Chaos Mode i co-op och Vs Mode med multiplayer.