I spelårets elfte timme trycker till sist ett spel gasen i botten och tar täten. Innan Forza Horizon 5 har det varit ganska jämnt skägg på jämförelsesajter som Metacritic och Opencritic. Hos den senare har toppen legat på 88 (av 100) där vi hittat bland andra Psychonauts 2, It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Deathloop och Tales of Arise. Ett getingbo!

Men nu kliver alltså Forza Horizon 5 fram med 92 (Opencritic) och 91 (Metacritic).

Huruvida det räcker för att det ska utses till årets spel här och var återstår att se, men vår racingkonnässör Tomas Helenius är riktigt förtjust i det. Fyra av fem med motiveringen: