För några månader sedan valde art director Raphael Lacoste att lämna Ubisoft efter 16 år hos företaget och stora bidrag till Assassin's Creed. Och nu är det dags för ytterligare en tungviktare att gå vidare i karriären, nämligen Dan Hay.

Han har främst arbetat med Far Cry-serien, bland annat som producent för Far Cry 3 och exekutiv producent för en rad andra spel i serien, inklusive Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal och Far Cry 5.

Till VGC sa en talesperson för Ubisoft följande:

Efter mer än tio år hos Ubisoft har Dan Hay meddelat att han kommer att påbörja ett nytt kapitel i sitt arbetsliv och lämna oss den 12 november. Dan har inte meddelat var hans väg kommer att leda honom, men vi är säkra på att den kommer erbjuda de nya utmaningar och upplevelser han söker och förtjänar. Vi tackar Dan för hans många bidrag under årens lopp och önskar honom lycka till i framtiden.

För stunden kommer Sandra Warren att ta över Hays team i Montreal.