Enligt ett rykte från Peer Schneider på IGN satsar Nintendo på att släppa uppföljaren till Legend of Zelda: Breath of the Wild under 2022. Han ska tydligen ha pratat med lite betydande folk under ”The Game Awards 2021” som kunde bekräfta att även om spelet inte visades upp under galan, så kommer det släppas under 2022.

"It does sound like Nintendo is going to have a pretty good year next year. So, I would not take the absence of big stuff [at The Game Awards] as a sign that maybe Breath of the Wild is delayed or that they don't have other stuff, because it sounds like... people at Nintendo are very excited about 2022."

Schneider berättade allt detta under IGN Games senaste podcast och fyllde även på med att spelet kommer släppas i november. Som vanligt får vi lägga detta på rykteshögen tills saker blir officiella, men rent tidsmässigt skulle det vara logiskt att släppa spelet i slutet av 2022 då Nintendo inte har något annat stort utannonserat för den luckan.

Om vi tittar kort på vad vi vet om Nintendos kommande releaser. Pokémon Arceus släppas i januari 2022 och Bayonetta 3 har inte något releasedatum, men sägs komma under 2022. Passar vi in dessa två spel med BOTW2-ryktet skulle tidsplanen kunna se ut på följande vis. Pokémon släppas i början av året, följt av Bayonetta 3 till sommaren och BOTW2 innan årets slut. Metroid Prime 4 har heller inget datum men det lär vara längre bort än 2022 med tanke på att Metroid Dread just släpptes.