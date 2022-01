Vi vet att Elite-utvecklaren Frontier Developments jobbar på ett realtidsstrategispel i Warhammer Age of Sigmar-världen, även om det inte har utannonserats officiellt än.

Planen var att släppa det under 2023, och så är fortfarande fallet, men i en resultatrapport meddelar de att släppet kommer att ske senare under året. De nämner att det ska släppas under finansåret 2024, som börjar i mitten av kalenderåret 2023 för Frontier, vilket innebär att släppfönstret blir juni 2023 till december 2023.

De säger att förseningen inte bara kommer att förbättra kvaliteten hos spelet, utan även dess långlevnad. Detaljerna om projektet är knapphändiga, men vd David Braben har beskrivit det som inlevelsefullt och lättillgängligt.

För den Warhammer-sugna finns det gott om andra spel på horisonten, som Xcom-liknande Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, Total War: Warhammer 3 och nyligen utannonserade Warhammer 40,000: Space Marine 2.