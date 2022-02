Det var åtta år sedan Telltale gav oss den första säsongen av The Wolf Among Us. Där axlade vi rollen som sheriffen Bigby Wolf, vars jobb det är att hålla koll på alla sagofigurer som lever under täckmantel jämte vanliga människor i New York. Redan 2019 fick vi veta att en andra säsong (återigen) var på väg, men bjöds då bara på en väldigt intetsägande teaser-trailer.

Nu har dock spelet avtäckts på allvar, men en trailer och en matig bakom kulisserna-titt. De berättar att säsong två utspelar sig sex månader efter den första säsongen, men fortfarande före serietidningarna. Bigby är avstängd från sin roll som sheriff och går i terapi för att få bukt med sin ilska. Givetvis blir han återigen indragen i ett fall, och denna gång sägs det sudda ut gränserna mellan sagovärlden och den vanliga världen.

Angående karaktärerna kommer vi både att få se gamla favoriter, som Snövit, men även en del nya, varav en tycks vara en viss plåtniklas från Oz.

Vi har inget spikat släppdatum, men spelet ska släppas episodiskt under 2023.