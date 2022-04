Watch Dogs Legion (2020) fick sin sista uppdatering i slutet på januari i år, men den som trodde att Ubisoft därmed överger serien trodde fel. För nu är den tillbaka. Men som… en manga?

Titeln är Watch Dogs Tokyo, och det betyder alltså att resan nu går till Japan. Där har ett ont företag, Bloom Japan, specialiserat på övervakning (!) tagit sig in i alla människors liv, via staten. Inte så mycket mer är känt om serien. Inte heller om den kommer att kunna läsas på något annat språk än japanska. Men Watch Dogs-fans lär säkert hitta på något sätt att komma över mer lore från universumet.

Serien kommer att tecknas av Kamo Syuhei (Gangsta: Cursed med flera) och för pennan står Shirato Seiichi. Släppdatum är idag, 12 april. Inget nytt spel i Watch Dogs-serien är utannonserat, iu skrivande stund. Är mangan en ledtråd om vad som kommer härnäst?

