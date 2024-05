The Forever Winter utannonserades med en förrenderad trailer tidigare i år och utvecklas bland annat av personer som tidigare jobbat med The Witcher 3, Horizon Zero Dawn och Doom Eternal. Det utspelas i en dystopisk framtid där två militära supermakter utkämpar ett krig, och där man axlar rollen som människorna i deras skugga, som bara försöker överleva.

Gameplay-trailern ovan är från en väldigt tidig version av spelet, men ger en fingervisning om hur spelmekanik och atmosfär kommer att kännas. Målet är att ensam eller tillsammans med andra spelare ge sig ut på slagfälten för att hitta värdefulla prylar, förhoppningsvis utan att endera fraktion uppmärksammar en.

I takt med att man "stör deras mål" kommer din eliminering dock att hamna högre upp på dagordningen, och ett dynamiskt system ska se till att man aldrig riktigt vet vad de båda makterna kommer att hitta på.