Den som försöker hitta en röd tråd i PC Gamers trailerkavalkad få leta länge, men ska man ändå leta med ljus och lykta står det klart att många små spel och utvecklare fick chansen att skina.

Till "små" räknar vi visserligen inte Victoria 3, System Shock och Space Marine 2. Vi har också en känsla av att 11 Bit Studios (Frostpunk, This War of Mine) nya, The Alters, kan bli något stort.

Men ändå, de flesta titlarna tillhörde inte tungviktarna, men det är inte omöjligt att vi fick se flera blivande indie-darlings. Som exempelvis Agent 64: Spies Never Die och Laysara Summit Kingdom.

Ska vi ta 43 trailers på det? Låt oss!

Soulstice - cinematic trailer

Septembersläpp, men chans till pc-demo redan nu.

Rotwood - trailer

Klei levererar en slående arkad-brawler.

Tactical Breach Wizards - trailer

Turordningsstrategi ur isometriskt perspektiv.

The Invincible - gameplay

Sci-fi i en retrofuturistisk tidslinje.

Endless Dungeon - trailer

Roguelite, taktisk action.

F1 Manager 2022 - gameplay

Full fart mot releasen 25 augusti.

Chivalry 2 - Steam launch, Tenosian invasion update

Nu till Steam, och med hästar till alla format (bland annat).

The Constructors - trailer

Basa över ett byggföretag

Deceive Inc. - trailer

Multiplayer-spionera tidigt 2023.

Flintlock: The Siege of Dawn -

Gudar och vapen möts

The Alters - reveal trailer + developer interview

This War of Mine- och Frostpunk-gängets nästa, märkliga spel.

Outriders Worldslayer - trailer

Spelar du fortfarande Outriders? Grattis, i så fall.

Potion Craft: Alchemist Simulator - trailer

Lämnar early access i höst.

Super Animal Royale - season 4 teaser trailer

Hur gör djur?

Nitro Kid - reveal trailer

Anime. Isometriskt. Stilsäkert.

Mahokenshi - trailer

En mix av äventyr, strategi och deckbuilding.

Killing Floor 2 - Tidal Terror reveal trailer

Tidal Terror är nästa steg för långköraren.

Arma: Reforger - interview

Snack med Bohemia Interactive om Reforger och... Arma 4.

Shiro Games - showcase

Dune: Spice Wars, Northgard-expansion med mera.

I Am Future - trailer

Överlev och chilla.

Great Houses of Calderia - trailer

Grand strategy i en fiktiv renässans.

Jurassic World Evolution 2 - Dominion Biosyn trailer

Dlc-dags 14 juni.

Falling Frontier - trailer

Erövra en procedurell genererad rymd.

Super People - beta trailer

Battle royale med supersoldater.

Immortality - world premiere

Sam Barlows nya FMV-titel, efter Her Story och Telling Lies.

Nivalis - trailer

Cyberpunkigt så det sjunget om det.

Demonschool - announcement trailer

Persona-vibbar och tjusig pixelkonst.

Scorn - gameplay

Mysigt berättande om ett vidrigt spel.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - interview

Ingen ny trailer, men åtminstone en intervju.

Agent 64: Spies Never Die - trailer

I stället för nysläpp av Goldeneye 007?

Deliver us Mars - trailer

Mycket sci-fi de senaste dagarna. Här är ett till.

Stormgate - trailer, interview

Från skapare bakom Starcraft II och Warcraft III.

Laysara: Summit Kingdom - trailer

Stadsbyggande högt, högt i bergen.

Frozen Flame - release date announcement

Demo ute nu, early access-släpp i höst.

Victoria 3 - gameplay

Gameplay-debut från Paradox nya strategi.

New Blood - showcase

Smått och gott och blodigt och Gloomwood.

Norland - trailer

Sötma möter brutalitet.

Them's Fightin' Herds - trailer

Version 3.0 är här.

Backfirewall - trailer

"Ett narrativt äventyr med narrativ och äventyr."

Farthest Frontier - trailer

Vackert i en ful verklighet.

Synergy - trailer

Äventyr, berättelse och strategi med en säregen stil.

Icarus - DLC trailer

Icarus har nyss byggts ut med Styx. Så här ser det ut.

Half-Life Alyx: Levitation - trailer

Mod till mästerliga Alyx, släpps i höst.