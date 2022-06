Under gårdagens Xbox-show stod det klart att Diablo IV ska (om det inte försenas, vill säga) släppas under första halvan av 2023. Spännande, och lite skrämmande med tanke på den kritik som Diablo Immortal just nu får. Framför allt är det "pay to win"-kritik som florerar.

Nu tycks Blizzard mer eller mindre vilja säga att Diablo IV inte bygger på samma principer som Immortal. Rod Fergusson, ansvarig för Diablo, tweetar: "För att klargöra, Diablo IV är ett fullprisspel byggt för pc-, Playstation- och Xbox-publik". Spelet kommer att byggas kring "frivilliga kosmetiska prylar och storydrivna expansioner", vilket ju låter som något annat än Immortal.

Efter exempelvis Warcraft III: Reforged och Diablo Immortal är förtroendet inte på topp för Blizzard. Det återstår att se om Overwatch 2 och Diablo IV kan restaurera det på något vis.