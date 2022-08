Så var det dags för ännu en säsong av Bungies långkörare Destiny 2. Den går under namnet Seasons of the Plunder och har redan dragit igång. Det rör sig om ett nytt kapitel i handlingen med pirattema, och vi kommer att få ansamla en egen besättning när vi seglar på det stora hav som är universum.

Därefter kan man ge sig i kast med det nya spelläget Catch Crash för sex spelare, där man skjuter iväg sig själv som en torped för att plundra andra skepp. I Expeditions-läget måste man istället vakta en stor borr som gräver efter skatter och attackeras av vågor av fiender. Vill man hellre gnugga geniknölarna kan man använda bitar av kartor för att luska ut var olika piratgömställen ligger.

Något annat spännande som kommer den 26 augusti, alltså nu på fredag, är raiden King's Fall. Om namnet låter bekant så är det för att det är en gammal raid från det första Destiny-spelet, och som av många anses vara en av spelets bästa.