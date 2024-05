Game Pass ska av allt att döma få lite förstärkning från polska CI Games. Detta avslöjar ett dokument (polska) utgivaren har skickat in till polska myndigheter, där det framgår att de slutit ett avtal med Microsoft om att släppa Lords of the Fallen och Sniper Ghost Warrior Contracts 2 på prenumerationstjänsten.

Det framgår inte om det är till Xbox och/eller pc och vi har inga släppdatum, men spelen ska bli tillgängliga någon gång under 2024. Lords of the Fallen är alltså rebooten av serien som släpptes förra året, utvecklat av Hexworks. Över lag fick det bra betyg, inklusive en 4:a när Johan Lorentzon recenserade det här på FZ.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 släpptes i sin tur under 2021 och fick hyfsade men spridda betyg. Precis som namnet antyder låter det en agera smygande prickskytt, vilket ofta urartar i ren action om man lyckas bli upptäckt.