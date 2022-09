Stray Fawn Studio gjorde Kickstarter-succé när de skramlade in pengar för att skapa spelet The Wandering Village. Det var under 2020, och nu är det till slut dags för det att släppas i early access på Steam. Det rör sig om ett stadsbyggarspel, fast med den betydande skillnaden att man inte bygger på fast mark, utan på ryggen tillhörande en gigantisk, sexbent varelse som lufsar fram genom världen.

Folket i spelet har nämligen drivits från sin by av växter som sprider giftiga sporer. De stöter dock på varelsen Onbu, och därefter är det spelarens uppgift att skapa ett fungerande samhälle på det begränsade utrymmet, antingen i symbyos med Onbu eller som en självisk parasit. Samtidigt vandrar varelsen genom flera olika typer av miljöer med varierande möjligheter och utmaningar.

Den 14 september släpps det i early access på Steam, medan Xbox-spelare kommer att kunna testa det någon gång under 2023 via Xbox Game Preview.