"PS1-spel i 50Hz på PS Plus i Europa, men 60Hz är på gång" skrev vi i juni, och sent omsider har hjulen börjat snurra. Litegrann. Men först en kort summering: när "nya" PS Plus lanserades upptäcktes det att majoriteten av PS1-spelen i Europa kördes i 50 hz, till skillnad från 60 hz. Det var ungefär som att kastas tillbaka till PS1-eran, med smidiga NTSC- och trögflytande PAL.

Nåväl, nu har vi fått det första spelet som låter oss välja mellan NTSC och PAL (HUR SKA MAN VÄLJA!?). Syphon Filter 2 är förhoppningsvis bara början på PS1-spel som flyter bättre.

Andra PS1-spel som finns på Premium-delen av PS Plus är Ape Escape, Resident Evil Director's Cut, Tekken 2, Wild Arms och Everybody's Golf. Låt oss hålla tummarna för många, många fler.