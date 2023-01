Sony har släppt en ny reklamfilm som på ett fyndigt vis gestaltar en rad händelser som kopplas samman med "ökad aktivitet på Playstation 5". Vi får bland annat se en näthärva i New York (Spider-Man), upptäckten av ett San Francisco i ruiner (Horizon Forbidden West) och en svensk rapport (!) direkt från Fimbulvinter (God of War Ragnarök). Andra spel som avhandlas är Final Fantasy XVI, Ratchet & Clank, Returnal, Ghost of Tsushima och Stray.

Kort sagt: några av de största Playstation-spelen både från senare år och några för framtiden.

Men... vad är det som händer 43 sekunder in i filmen? Och sedan 47 sekunder in? En mörk grotta och en ung kvinna med en fackla som enda ljuskälla. Några sekunder senare blåser hon bort damm från... någonting? Av kontexten att döma en uråldrig artefakt.

Alla andra titlar i filmen är mer eller mindre självklara. Den här är däremot mer gåtfull.

Det skulle kunna röra sig om ett nytt Uncharted. Naughty Dog har sagt att de är färdiga med serien, men det har också ryktats om att en ny Playstation-studio är igång med att reboota den.

Sedan finns det ytterligare en detalj, men den ska du bara läsa om du spelat igenom Uncharted 4.

Visa innehåll I slutet av Uncharted 4 spelar vi som Cassie, dotter till Nate och Elena, som går på upptäcktsfärd i familjens hus och upptäcker skatter från föräldrarnas äventyr. Ett logiskt avstamp för Uncharted 5 hade ju varit Cassie Drake. Vi får hoppeligen skäl att återkomma.