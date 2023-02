Det är nästan sju år sedan No Man's Sky släpptes, men Hello Games fortsätter att släppa matiga uppdateringar till sitt rymdäventyr. Den senaste knuffar upp spelet till version 4.1 och går under namnet Fractal.

Den främsta nyheten i den är det utlovade stödet för nysläppta Playstation VR2, med vilket man kan utforska galaxen i upp till 4K och använda sig av Sense-kontrollerna för att hantera både verktyg och vapen. Jämfört med det första PSVR-headsetet har PSVR2-versionen även bland annat mer högupplösta texturer, bättre partikeleffekter och längre renderingsavstånd.

Uppdateringen inkluderar dock mycket annat, inklusive den nya Utopia-expeditionen, där man får hjälpa till att återuppbygga stjärnsystemet Bakkin. Personer med HDR-skärmar kan i sin tur se fram emot ett omarbetat HDR-läge, medan Nintendo Switch-spelare nu kan ge sig ut på Nexus-uppdrag.

