Förra veckan delade Sony med sig release-information om sitt kommande VR-set PSVR2. Det utannonserades releasetitlar som Horizon: Call of the Mountain och Cities VR. Nu visar det sig att PSVR2-ägarna även kommer kunna ta del aven den uppdaterade VR-version av No Man Sky’s. Hello Games bekräftade för Eurogamer att en uppdaterad PSVR2-version kommer släppas på releasedagen den 22:a februari nästa år. PSVR2-versionen kommer dessutom att vara helt fri att uppdatera för de som redan äger No Man’s Sky på PSVR.

Hello Games avslöjade att en PSVR2-version var under utveckling i juni, de berättade då också att spelet kommer utnyttja funktionerna i PS5 och PSVR2.