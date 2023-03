Sedan en tid är det klart att det blir en andra The Last of Us-säsong på HBO, vilket är naturligt då det finns (hittills) två spel. Neil Druckmann, som regisserat spelen och även delar av HBO-serien, antyder definitivt en tredje säsong (minst) när GQ frågar honom om The Last of Us Part II, som "är mer en säsong". Manusförfattaren Craig Mazin är också säker på att tvåan inte ryms i en säsong:

Nej. Absolut inte.

Duon vill inte bekräfta hur många fler säsonger det är tal om, men att det är mer än en "är fakta", enligt Mazin. Första The Last of Us tar i runda slängar fjorton timmar att klara medan tvåan är omkring tio timmar längre. Om HBO håller sig till förlagan talar det i så fall för två säsonger till.

Om det blir ett The Last of Us Part III? Kanske. Druckmann "tror det finns mer att berätta".