2017 års Zelda: Breath of the Wild kan definitivt ta över hundra timmar att spela igenom. Det är lång tid – och även längesedan det släpptes. Tears of the Kingdom släpps på fredag och Nintendo tycks ha förutsett att våra minnen kan behöva fräschas upp. Därför: videosammanfattning.

Den närmare sju minuter långa videon går visserligen inte på djupet (då hade inte sju minuter räckt!) men ger oss Breath of the Wilds nyckelpunkter och de mest minnesvärda scenerna.

Det sex år gamla Switch- och Wii U-spelet placerar sig riktigt högt när vi sammanfattar tusentals röster som resulterar i The Legend of Zeldas formkurva. Bara slaget av A Link to the Past och Ocarina of Time. Det återstår att se var historien kommer placera Tears of the Kingdom...