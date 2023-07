Förändringens (saltstänkta) vindar blåser för Final Fantasy XIV. I vår släpps det – äntligen! – till Xbox, och nästa sommar hissar vi segel för spelets femte expansion: Dawntrail. I samband med den första expansionen på tre år får spelet ett grafiskt lyft. Det innebär högre systemkrav.

Potentiellt svettigt, men FFXIV-regissören ser en fördel: chansen att spela fler spel. Du hittar nya systemkraven undertill, och det är ett ganska redigt hopp uppåt då tidigare klarade dig med, säg, i5-processor och GTX 750. Det gamla rekommenderade är mer eller mindre det nya minimum.

Naoki "Yoshi-P" Yoshida som är känd som frälsaren av Final Fantasy XIV och sa i samband med avslöjandet av Dawntrail att han inte vill tvinga spelarna till att köpa nya komponenter, men...

Vi menar att om du uppgraderar till den här nivån så får du chansen att även spela andra spel. Så ni som behöver det, om ni skulle överväga att uppgradera datorn till nästa sommar vore det fantastiskt.

Låter i linje med Yoshi-P som dykt upp i streams och spelat Zelda: Tears of the Kingdom och som patchat Final Fantasy XIV för att ge spelarna mer tid att njuta av andra titlar (via Gamesradar).