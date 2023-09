Svenska bankrånar-spelet Payday 3 släpptes förra veckan och har mottagits rätt bra. Men det har också kantat av en del problem runt deras servrar, matchmaking och köer. Spelet är dessutom konstruerat så att du måste koppla upp dig mot servrarna även om du vill spela ensam med datorstyrda kompanjoner. Detta har inneburit att man hamnat i långa köer även som singelspelare.

Starbreeze har nu gått ut på X (formerly known as Twitter), ber om ursäkt för problemen och att de håller på att fixa dem.

Vilka här på FZ spelar Payday 3? Har ni haft några problem med köer och liknande?