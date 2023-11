Kliven mellan första The Witcher (2007), via Witcher 2 (2011) och Witcher 3 (2015) är enorma. CD Projekts Igor Sarzyński säger (via PC Gamer) att man vill se en liknande evolution för Cyberpunk.

Tänk på The Witcher-spelen och hur mycket de förändrades med varje del. Vi vill ha en liknande utveckling här.

Det är förstås skillnad på att "vilja" och "göra". Att göra en utveckling från tämligen primitiva The Witcher är förstås enklare än i Cyberpunk 2077-fallet – vars 2.0-version fått idel ros. Samtidigt är det kittlande tanke på en Cyberpunk-tvåa som tar liknande kliv som The Witcher 2 gjorde.

Arbetet med Cyberpunk 2 (eller vad det nu kommer heta) är igång. Sarzyński säger att många bitar i första spelet föll på plats direkt, men att man fick kämpa för andra delar (så som optimering och progression). Nu när pusslet är lagt kan man jobba för att tajta till det ytterligare.

Nu, med alla spelkomponenter itererade och välfungerande, kommer vi att fokusera på att sätta ihop dem ännu tajtare och skapa en sammanhängande, totalt fördjupande upplevelse.

2.0 och Phantom Liberty var kanske ett viktigt steg på vägen. Fortsättning följer... en vacker dag.