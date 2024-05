Suicide Squad: Kill the Justice League blev inte den fortsättning i Arkham-universumet som folk ville ha, men nu utannonserade Batman: Arkham Shadow kanske blir bättre på att klia Batman-klådan – så länge man har ett Quest 3-headset.

Japp, det är ett VR-spel där vi får axla rollen som Läderlappen, som återigen måste skydda Gotham mot en okänd ondska. Mycket mer vet vi inte om spelet, men i trailern attackeras Batman av en hord av råttor, så kanske är det karaktären Ratcatcher vi ska ställas mot, eftersom han har förmågan att kontrollera just råttor.

Utvecklaren är Camouflaj, som även skapade Iron Man VR, tillsammans med Oculus Studios, och släppet sker någon gång sent under 2024. En matigare avtäckning sker dessutom under Summer Game Fest den 7 juni.

Det blir inte första gången Batman figurerar i VR-sammanhang, eftersom Rocksteady släppte Batman: Arkham VR för ett antal år sedan.