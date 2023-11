Under Blizzcon uppmärksammades det att World of Warcraft fyller 20 år nästa år och detta kommer firas med expansionen The War Within. Det stannar dock inte där utan expansionen kommer följas upp av två till delar som i sin fulla from kommer bilda the Worldsoul Saga.

The War Within kommer spelarna få utforska den undre världen under Azeroth. Det handla alltså om grottkrälande där man får träffa på Earthen Dwarves som blir ens nya allierade, men även nya fiender i form av rasen Nerubians of Azj-Kahet.

Det var Blizzard veteranen Chris Metzen som utannonserade den nya expansionerna. Metzen återvände ju till Blizzard tidigare i år efter att ha slutat 2016, men nu är han alltså tillbaka med nya krafter för den tionde expansionen till Wow. The War Within är tänkt att släppas under 2024.