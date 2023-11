Nintendo har i dag släppt ett pressmeddelande där de utannonsera en film baserad på The Legend of Zelda. Producenter blir Nintendo-legendaren Shigeru Miyamoto såväl som Avi Arad från Arad Productions, som bland annat jobbat på en rad olika superhjältefilmer såväl som den kommande Borderlands-filmen.

Regin är det Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes, Maze Runner-filmerna) som står för, medan inga mindre än Sony(!) är med och finansierar en del av filmen. Nintendo ska dock stå för över 50 procent av budgeten och har stor inblandningen i skapandet.

Till skillnad från Mario-filmen kommer denna att bli live-action – alltså filmad med faktiska skådespelare snarare än datoranimerad). Vad filmen ska handla om, när den kan tänkas släppas eller vilka som ska skådespela i den vet vi inte, men räkna med att projektet är i sin linda och att det kommer att dröja ett tag innan det blir tal om en trailer.

På Twitter skriver Miyamoto att han jobbat på den här filmen i flera år tillsammans med Arid och att arbetet nu har kommit igång på allvar.