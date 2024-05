Enligt Insider Gaming så kommer vi få reda på mer info om nästa DOOM den 9:e juni under Xbox Games Showcase. Spelet ska ha varit under utveckling i fyra år under kodnamnet Year Zero. Enligt rykten ska spelet heta DOOM: The Dark Ages och utspela sig under medeltiden.

Vi avslöjade tidigare uppgifter om att Bethesda har varumärkesskyddat ”IDKFA” som är en välkänd fusk-kod i original DOOM. Redan då sa Tom Warren på The Verge att vi kommer få reda på mer om nästa DOOM under Xbox Games Showcase. Så nu har vi ännu fler rykten som pekar åt samma håll. DOOM Eternal släpptes 2020 så det är ju onekligen dags för något nytt uppdrag för Doomslayern.

Vad tror ni om ett DOOM i medeltiden?

