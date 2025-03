Hell is Us är ett actionäventyr med öppen spelvärld som vill att spelarna ska tänka själva och vara uppmärksamma snarare än att följa en magisk kompass och bocka av listor med sysslor. Hur det kan se ut får vi se i gameplay-genomgången ovan, där spelregissör Jonathan Jacques-Belletete berättar mer om konceptet.

I videon letar huvudkaraktären efter sina föräldrar efter att ha återvänt till sin sargade hemort. Han vet att farsgubben var smed och börjar därför fråga folk om de vet var han är. Uppgifter man kommer över läggs till ett "undersökningsgränssnitt", men man måste fortfarande vara uppmärksam på vad karaktärer säger för att veta vart man ska.

Hell is Us släpps den 4 september på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S. Och ja, det är Elias Toufexis ni hör – rösten till Adam Jensen i Deus Ex.