Hell is Us är ett actionäventyr ur tredjepersonsvy som visade upp lite gameplay under nattens State of Play. Det utspelar sig i en region som härjas av en katastrof som har gett upphov till skrämmande varelser som moderna vapen inte biter på.

Lyckligtvis har protagonisten ett svärd och en drönare från en annan tid som kan såra dem, och på den vägen är det. Utvecklarna själva säger att det är ett spel utan karta, kompass och uppdragsmarkörer – istället uppmuntras man att följa sina instinkter för att utforska den sargade världen.

Hell is Us släpps under 2025 på Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.